Детская афиша «М5 Молл» в апреле: интерактивные праздники и творческие занятия

Детская афиша «М5 Молл» в апреле – это пять увлекательных праздников для маленьких гостей центра, программы которых включают творческие занятия, интерактивные представления и веселые шоу. Вход на детские праздники «М5 Молл» свободный.

1 апреля (суббота) ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких гостей окунуться в волшебный мир цирка и попробовать себя в роли артистов на собственной цирковой арене. Ребята освоят профессии жонглёра, акробата и фокусника, а также подружатся со слонёнком Дамбо. А еще в этот день детей ждет творческое занятие, на котором они создадут маску тигра, а после повеселятся на ленточном шоу. Начало праздника в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение 0+

8 апреля (суббота) юных гостей «М5 Молл» ждет большое космическое путешествие. Дети отправятся на поиски частиц разбитого звездного кристалла. На пути юных астронавтов будет много опасных приключений и заданий, с которыми они обязательно справятся и выполнят миссию на отлично. В этот же день ребят ждет мастер-класс по созданию необычного космического лизуна. А на познавательном космо-шоу ребята узнают много интересного о космосе и планетах.

Начало праздника в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение 0+

15 апреля (суббота) перед маленькими гостями праздника «Шоколадная фабрика» будет стоять нелёгкая задача – вернуть миру сладости, которыми единолично хочет завладеть Вилли Вонка. Дружба, доброта и открытость ребят из молловской команды помогут перевоспитать жадину. А с творческого занятия дети унесут с собой яркую конфету, которую раскрасят сами. Веселиться в этот день гости будут на мыльном шоу. Начало в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение 0+

22 апреля (суббота) ребята вместе с героями сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» попытаются вернуть время, украденное Червонной Королевой. Невероятные приключения в компании с Алисой, Шляпником, Чеширским Котом и Кроликом научат детей ценить время и тратить его с пользой. А на мастер-классе его участники создадут из пряжи грациозных фламинго. Завершится субботний детский день веселым макарон-шоу. Начало праздника в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение 0+

29 апреля (суббота) дети попробуют себя в роли ученых-палеонтологов. Юные исследователи отправятся на поиски древних окаменелостей в джунгли, где им предстоит встретить настоящего динозавра. Завершится праздник увлекательным крио-шоу, которое будет интересно не только детям, но и взрослым. Начало в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение 0+