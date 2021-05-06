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Четверг, 6 мая, 2021
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Дети стали жертвами аварий в Липецкой области

Никита Брыкин
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В управлении ГИБДД по Липецкой области сообщили, что накануне в регионе пострадали два несовершеннолетних пешехода, пишет портал «Город 48».

Вечером в Липецке на улице Гагарина 21-летний водитель автомобиля марки «Renault» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Пострадавшую госпитализировали в ЛОКБ.

По предварительной версии, ДТП произошло по вине автомобилиста.

Еще одна авария с участием ребенка произошла на улице Фабрициуса в Ельце. Сообщается, что 39-летняя автоледи на «Lexus GX 460» не предоставила преимущество в движении 12-летнему школьнику на нерегулируемом пешеходном переходе.

В итоге мальчик получил травмы и попал в местную детскую больницу.

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