Премьера детектива «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой

24 марта в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийного детектива «Однажды в Залесье» (16+) режиссера Марии Маханько. Главные роли в проекте исполнили Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие.

Майор полиции Василиса Журавлёва (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

Мария Куликова: «Как зритель я сама очень люблю детективный жанр. И вдвойне круто, когда в детективной линии есть место и иронии, и мелодраматичной составляющей. Это такое комбо – для всех зрителей найдется что-то свое, интересное. Плюс в «Однажды в Залесье» у меня смена профессии, ведь очень часто в своих картинах я либо врач, либо педагог, а здесь впервые надела полицейские погоны, что тоже было интересно. Моя героиня – майор полиции и находится в эпицентре событий. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано, так что зрителей ждет огромное количество интриг. Со многими своими партнерами по фильму я уже была знакома до этой работы, а вот бриллиантовое приобретение – это режиссер Мария Маханько. Очень часто на площадке складываются обалденные дружеские отношения, но в рамках производства. А когда люди разбегаются по другим съемочным площадкам и по семейным гнездам, к сожалению, эти отношения мягко сходят на нет. И заканчиваются тем, что люди тепло друг друга приветствуют во время случайных встреч. Здесь же я действительно приобрела и дружеское, и профессиональное плечо. Мы с Машей встречаемся и вне съемочной площадки, классно общаемся и, главное, фантазируем насчет будущих совместных работ: ее – в качестве режиссера, моей – в качестве актрисы. Это большая удача!».

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Мария Маханько, режиссер: «Съемки «Однажды в Залесье» были и приключением, и удовольствием одновременно. Не совсем стандартный сюжет и жанр, и головокружительный кастинг, которым я горжусь! И в самой гуще событий – очаровательная актриса Мария Куликова, работать с которой было здорово: высочайшее мастерство и добрейшее сердце. Тот случай, когда не хотелось расходиться после съемок, было желание остаться на площадке и продолжать наслаждаться общением и творчеством. Такая атмосфера всегда передается через экран, и я надеюсь, зритель почувствует, что, несмотря на все сюжетные перипетии, это кино делалось с большой любовью. Выдуманный город Залесье снимался в основном в Торжке, но были съемки и в Москве, и в Подмосковье. В Торжок выехали всем актерским составом. Пару раз приходилось останавливать съемки, так как прохожие видели любимых актеров и хотели сфотографироваться или взять автограф. Помню, какой эффект произвел появившийся на местном рынке Михаил Пореченков в роли начальника полиции Залесья! Местные жители спрашивали нас, про что кино, но мы сохранили интригу, и надеемся, что зритель будет с интересом следить за непростым делом, которое предстоит расследовать Василисе Журавлёвой в исполнении Марии Куликовой».

Дмитрий Миллер: «Мой герой Захар – бизнесмен, своего рода хозяин города, к нему часто обращаются за помощью, поскольку он может многое решить. У него есть проблемы с братом, проблемы со второй половиной – они никак не могут прийти к общему знаменателю. Зритель до последнего не сможет определить – положительный он герой или отрицательный. Захар идет где-то посередине в зоне компромиссов, что не очень устраивает главную героиню, его лучшую подругу Василису, которая очень принципиальный человек. А Захар не настолько принципиальный ни с точки зрения героини, ни с точки зрения закона. Зато он принципиальный в человеческих отношениях. И он, как и все люди, ищет свое человеческое счастье».