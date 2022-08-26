Десять мужчин похитили женщину, раздели и издевались над ней в лесу

На востоке Москвы компания мужчин похитила женщину во время прогулки, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился 17 августа. На детскую площадку, где пострадавшая гуляла с подругой, пришла группа из 10 мужчин. Один из них ударил москвичку по лицу, после чего женщину затолкали в машину.

Женщину отвезли в лес у Балашихи. Там жертву раздели и заставили сообщить пароли от онлайн-банков. Двое мужчин совершили насильственные действия сексуального характера, снимая происходящее на видео.

После этого незнакомцы узнали, что дома у москвички есть деньги. Часть поехала к ней на квартиру, часть осталась сторожить в лесу.

Когда преступники забрали найденные наличные, оставшаяся часть группы бросила женщину одну в лесу. Жертва вышла к жилому дому и вызвала такси.

Известно, что из дома москвички украли 252 тысячи рублей. Один из нападавших — брат подруги, с которой женщина гуляла на детской площадке.

Полиция проводит проверку.