Дерматолог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком и косметикой

Дерматовенеролог-косметолог Николай Потекаев посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком, перестать сушить волосы феном, умываться мылом и использовать много косметики. Слова специалиста приводит РИА «Новости».
Врач напомнил, что гель-лак может пересушить структуру ногтя или изменить его.
Специалист также посоветовал не сушить часто волосы феном на высоких температурах. Это может привести к повреждению внутренней части волоса. Кроме того, он отметил, что не стоит камуфлировать угри косметикой, так как ситуация может только ухудшиться.
Опасность также представляет пирсинг, а точнее — некачественная обработка инструментов в салонах, особенно пистолетов, которые используются для прокола ушей.