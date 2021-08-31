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Вторник, 31 августа, 2021
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Дерматолог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком и косметикой

Елена Лобанова
Дерматолог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком и косметикой

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Дерматовенеролог-косметолог Николай Потекаев посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком, перестать сушить волосы феном, умываться мылом и использовать много косметики. Слова специалиста приводит РИА «Новости»

Врач напомнил, что гель-лак может пересушить структуру ногтя или изменить его. 

— Здоровый ноготь плотный, поэтому грибку достаточно трудно туда внедриться. Но когда он разрушен химическими веществами, то является хорошей добычей для инфекции. Поэтому необходимо делать перерыв после гель-лака, — рассказал Потекаев.

Специалист также посоветовал не сушить часто волосы феном на высоких температурах. Это может привести к повреждению внутренней части волоса. Кроме того, он отметил, что не стоит камуфлировать угри косметикой, так как ситуация может только ухудшиться.

— Кроме того, нельзя использовать для умывания мало. Оно нарушает нормальный липидный барьер кожи и приводит к сухости, раздражениям и появлению воспалений. Ну и в целом не советую слишком часто умываться, даже грамотно подобранными средствами, — отметил Николай Потекаев. 

Опасность также представляет пирсинг, а точнее — некачественная обработка инструментов в салонах, особенно пистолетов, которые используются для прокола ушей.

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