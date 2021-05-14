Депутаты Рязанской Облдумы поддержали федеральный законопроект, направленный на исполнение поручений президента

- Advertisement -

В четверг, 13 мая, на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали изменение в федеральное законодательство, направленное на реализацию поручений президента Владимира Путина. Их глава государства озвучил в апреле в ходе послания Федеральному Собранию.

Как отметил председатель регионального парламента Аркадий Фомин, послание президента – социально ориентированное, многие из предложенных мер призваны поддержать российские семьи.

Оно направлено на поддержку определенных категорий граждан, семей с детьми, повышение качества жизни граждан в целом, – сказал он. – Эффективность реализации послания во многом зависит от сроков и качества принимаемых законов. Это большая работа исполнительных и законодательных органов власти всех уровней.

В ближайшее время в федеральное законодательство планируют внести более 60 поправок. Региональные парламенты оперативно рассмотрят эти инициативы. В Рязанской областной Думе уже создана рабочая группа по реализации послания президента.

Согласно законопроекту, предполагается несколько новых выплат. О них рассказал первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

Проект федерального закона предусматривает установление пособия для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки. Такая выплата предлагается для тех, чей размер среднедушевого дохода семьи не превышает регионального прожиточного минимума. Размер пособия составит 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе. Также вводится ежемесячное пособие малообеспеченным неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплату можно будет получить уже с 1 июля. Ее размер составит 50% от величины регионального прожиточного минимума для детей.

Кроме того, в виде поправок в законопроект внесена ещё одна инициатива. Она касается 100-процентной оплаты больничных по уходу за детьми возрастом до 7 лет вне зависимости от стажа

Также Дмитрий Хубезов озвучил еще одно направление поддержки, внесенное в виде поправки в федеральный законопроект. Оно касается 100% оплаты больничных по уходу за детьми до 7 лет независимо от стажа работы родителя.