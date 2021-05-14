Депутаты Рязанской Облдумы поддержали федеральный законопроект, направленный на исполнение поручений президента

В четверг, 13 мая, на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали изменение в федеральное законодательство, направленное на реализацию поручений президента Владимира Путина. Их глава государства озвучил в апреле в ходе послания Федеральному Собранию.
Как отметил председатель регионального парламента Аркадий Фомин, послание президента – социально ориентированное, многие из предложенных мер призваны поддержать российские семьи.
В ближайшее время в федеральное законодательство планируют внести более 60 поправок. Региональные парламенты оперативно рассмотрят эти инициативы. В Рязанской областной Думе уже создана рабочая группа по реализации послания президента.
Согласно законопроекту, предполагается несколько новых выплат. О них рассказал первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.
Кроме того, в виде поправок в законопроект внесена ещё одна инициатива. Она касается 100-процентной оплаты больничных по уходу за детьми возрастом до 7 лет вне зависимости от стажа
Также Дмитрий Хубезов озвучил еще одно направление поддержки, внесенное в виде поправки в федеральный законопроект. Оно касается 100% оплаты больничных по уходу за детьми до 7 лет независимо от стажа работы родителя.