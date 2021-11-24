Депутаты Рязанской облдумы утвердили направленные на развитие технопарков изменения в законодательство

На заседании Рязанской областной Думы во вторник, 23 ноября, депутаты поддержали закон о внесении изменений в нормативные акты «О налоговых льготах» и «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области».

В ходе заседания отметили, что корректировки законодательства необходимы для повышения эффективности инвестиционной деятельности региональных предприятий. В частности стимулировать её сможет расширение категории получателей преференций.

Согласно нововведениям, резидентам, инвесторам, участникам и управляющим компаниям промышленных кластеров и индустриальных будет предоставляться мера поддержки в виде инвестиционно-налогового вычета по налогу на прибыль организации. Подразумевается, что 90% налога на прибыль они смогут направить на создание, приобретение или модернизацию основных средств, так как ставка по налогу на прибыль для данных категорий в части зачисления в областной бюджет составит 10%, а в федеральный 0%.

Резидентам и управляющим компаниям технопарков и промышленных кластеров также предоставляют преференции потналогу на имущество. В первые 5 лет они вовсе от него освобождаются, в последующие 5 лет налоговая ставка снижается с 2,2% до 1,1%.

Также новая норма предусматривает освобождение резидентов и управляющих компаний от уплаты транспортного налога. Вместе с этим уточнены другие условия господдержки: для получения льготы по налогу на прибыль объем капитальных вложений, должен быть не менее 10 миллионов рублей.