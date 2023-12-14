Депутаты Рязанской облдумы подготовили рекомендации по улучшению туристической инфраструктуры региона

В среду, 13 декабря, на заседании Рязанской областной Думы комитетом по социальным вопросам был представлен проект постановления, в который вошли рекомендации, выссказанные по итогам проведения в Думе тематического правительственного часа.

Правительственный час на тему «Туризм как инструмент социально-экономического развития» проходил в региональном парламенте в в сентябре. В рамках обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость развития существующих туристических проектов, среди которых эколого-туристичнский кластер «Паустовский», Старая Рязань и другие. Такие парламентарии акцентировали внимание на необходимости восстановления Старожмловского конного завода, на создание в Рязани современной набережной.

Было отмечено, что в последнее время увеличился поток туристов, которые приезжают в регион на собственных автомобилях. В связи с этим были затронуты вопросы, которые напрямую связаны с состоянием дорожной инфраструктуры, доступностью парковок, созданием единой карты, которой смогу воспользоваться туристы.

Как итог — все прозвучавшие в рамках правительственного часа предложения комитет Рязанской Облдумы по социальным вопросам обобщил и подготовил проект постановления. В него вошли рекомендации для регионального правительства, в адрес комитета по туризму и инвестициями, а также в адрес муниципальных властей.