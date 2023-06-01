Четверг, 1 июня, 2023
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Депутаты Рязанской областной Думы приняли законы о формировании муниципальных округов

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В четверг, 1 июня, в рамках заседания Рязанской областной Думы депутатами был принят ряд законов, регламентирующих процедуру формирования в регионе муниципальных округов. Процесс объединения муниципальных образований начался в городском округе город Сасово, Сасовском, Ряжском и Путятинском районах.

Основная цель изменений – повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов, централизованное решение вопросов местного значения. Преобразования были инициированы представительными органами муниципалитетов и поддержаны населением на публичных слушаниях.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли законы о формировании муниципальных округов
Депутаты Рязанской областной Думы приняли законы о формировании муниципальных округов

В результате объединения Сасовского муниципального района, входящих в него поселений с городским округом город Сасово образован Сасовский муниципальный округ (административный центр – город Сасово). Путем объединения муниципальных образований также сформированы Ряжский (административный центр – город Ряжск) и Путятинский (административный центр – село Путятино) муниципальные округа Рязанской области.

Нововведения не влекут за собой изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав муниципальных округов. Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, будут сохранены.

Принятыми законами также установлен порядок формирования органов местного самоуправления образованных муниципальных округов и их полномочия.

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