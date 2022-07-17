Депутаты Рязанской областной думы инспектируют качество воды в городе.

Качество воды парламентарии оценили на Борковской очистной станции. Об этом сообщает Рязанская областная дума.

Депутаты посетили насосные станции первого, второго подъёма и лабораторный корпус Борковской очистной водопроводной станции. Вопрос качества питьевой воды в городе ранее поднимали в парламенте региона. Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что жалобы на качество воды входят в число самых частых обращений горожан. Он предложил проводить независимый мониторинг в постоянном режиме.

На Борковской станции применяют двухступенчатую схему очистки воды. Вместо ранее использовавшегося жидкого хлора теперь используют менее опасный гипохлорит натрия. Сейчас обеззараживание воды ультрафиолетом в Рязани производится только на Борковской ОВС. Такой способ наиболее эффективен в борьбе с вирусами.

Парламентарии ранее побывали на Окской ОВС. Мероприятия по контролю качества воды запланированы на ближайшее время. Также проверяться будет вода, поступающая конечным потребителям.