Среда, 28 декабря, 2022
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Депутаты Рязанской городской Думы исполнили желания маленьких рязанцев

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Акция «Подари детям праздник» традиционно проводится в преддверии Нового года. В крупнейших торговых центрах Рязани установлены елки, которые украшены письмами с пожеланиями детей из школ-интернатов и детских домов региона. В акции традиционно участвуют депутаты Рязанской городской Думы, которые исполняют желания воспитанников социальных учреждений.

— Новый год — время исполнения желаний. У каждого ребенка есть мечта, и я очень счастлива, что мы можем эту мечту исполнить. В этом году я сняла с елки три письма. Все желания исполнены, подарки упакованы и отправлены, — рассказала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Пакеты и коробки с подарками переданы маленьким адресатам в Рязанский дом ребенка, Шацкую школу-интернат и Чапаевскую школу-интернат. Основная цель акции — сбор новогодних подарков и привлечение внимания людей к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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