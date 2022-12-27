Депутаты Рязанской городской Думы исполнили желания маленьких рязанцев

Акция «Подари детям праздник» традиционно проводится в преддверии Нового года. В крупнейших торговых центрах Рязани установлены елки, которые украшены письмами с пожеланиями детей из школ-интернатов и детских домов региона. В акции традиционно участвуют депутаты Рязанской городской Думы, которые исполняют желания воспитанников социальных учреждений.
Пакеты и коробки с подарками переданы маленьким адресатам в Рязанский дом ребенка, Шацкую школу-интернат и Чапаевскую школу-интернат. Основная цель акции — сбор новогодних подарков и привлечение внимания людей к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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