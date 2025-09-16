Вторник, 16 сентября, 2025
Депутаты Рязанской гордумы обсудили исполнение бюджета города за I полугодие 2025 года

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили проект решения о продлении льготы по земельному налогу на налоговый период 2025 года для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, а также обеспечивающих (обеспечивавших) выполнение задач в ходе специальной военной операции.

Депутаты обсудили уточненный план работы структурных подразделений администрации Рязани по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы, на 2025 год.

Среди важнейших проектов: строительство общеобразовательных школ на 1100 мест каждая в районе ЖК «Олимпийский» и микрорайоне Семчино, начало строительства школ в микрорайоне ДПР 7, 7А и на улице Мервинской (МБОУ «Школа № 28»); разработка проектно-сметной документации на строительство стационарного снегоплавильного пункта и детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк», на реконструкцию кинотеатра «Октябрь»; комплекса новой троллейбусной линии по улице Новоселов от дома № 40 до дома № 60, ливневой канализации до школы в микрорайоне Семчино; строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районе Семчино и автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в частности, объектов водопроводной и канализационной сетей; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2025 году приобретено 93 жилых помещений); благоустройство общественных территорий города.

Члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы на заседании одобрили внесение изменений в «Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» и «Положение о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани». Документы приводят в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Также была заслушана информация администрации города о принятых мерах по снижению задолженности в бюджет города Рязани за 1 полугодие 2025 года. Как пояснила руководитель городского финансово-казначейского управления Светлана Финогенова, объем задолженности в бюджет города на 1 июля 2025 г. в целом по налоговым и неналоговым доходам составил 747 млн. рублей, снизившись как относительно прошлого года — на 19 млн. рублей (2,5%), так и относительно начала 2025 года — на 5 млн. рублей (0,7%).

Депутаты обсудили отчет об исполнении бюджета Рязани за I полугодие 2025 года и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города за этот же период.

Кроме того, был рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты по выборочной проверке доходов, поступивших в бюджет города Рязани в 2024 году от размещения нестационарных торговых объектов. В отчетном году в бюджет города поступления в бюджет за размещения нестационарных торговых объектов составили 38, 8 млн. рублей.

