Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

Россиянам, пострадавшим в ЧС или в техногенной катастрофе, хотят простить финансовые долги. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России». Речь о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности гражданам в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга.
По ее словам, практика пересмотра обязательств и прощения долгов использовалась банками при рассмотрении обращений людей, попавших в различные ЧС. В июле ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Однако они носят рекомендательный характер.
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