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Четверг, 29 июля, 2021
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Депутаты пожаловались в прокуратуру из-за принудительной вакцинации в УлГУ

Никита Брыкин
Депутаты пожаловались в прокуратуру из-за принудительной вакцинации в УлГУ
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В Ульяновске депутаты направили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку в УлГУ, где ввели принудительную вакцинацию, пишет портал «Ульяновск онлайн».

Ранее ректор Борис Костишко запретил допускать в университет преподавателей и студентов, не сделавших прививку от коронавируса.

Парламентарий Матвей Володарский заявил, что клинические испытания по вакцине будут завершены только в 2022 году, в связи с чем раскритиковал решение прививать детей сейчас.

Спикер ЗСО Валерий Малышев отметил, что университет — федеральная структура, и проверять его может только прокуратура.

В свою очередь, депутат Виталий Кузин после выпуска приказа поступило множество обращений от студентов и педагогов, на основании которых и составили заявление в прокуратуру.

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