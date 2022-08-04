Депутаты помогут рязанцам, недовольным капремонтом дома на улице Полетаева

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова и депутат по округу № 1 Роман Худяков встретились с жителями дома № 19 корп. 1 по улице Полетаева. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Поводом для обсуждения стали обращения жильцов по проблемам проведения капитального ремонта крыш и систем холодного водоснабжения. На встрече также присутствовали представители Фонда капитального ремонта и подрядных организаций.

В частности, поднимались вопросы о сроках окончания работ по ремонту систем ХВС, которые ведутся в течение всего лета, а также о порядке компенсации расходов, связанных с заливами некоторых квартир.

Как пояснил представитель подрядной организации, при проведении работ были выявлены проблемы с определением места врезки инженерных сетей ХВС и подключением к электричеству. Чтобы разрешить этот вопрос по инициативе депутатов в ближайшие дни будет проведено совещание с участием всех ответственных сторон — фонда капитального ремонта многоквартирных домов, подрядной организации и МП «Водоканал г. Рязани». Результаты будут доведены до жителей дома.