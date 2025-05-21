Депутаты обсудили введение новой налоговой льготы в Рязани

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета Рязани и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за I квартал 2025 года, а также информацию о принятых мерах по снижению задолженности в бюджет города за этот период.

Также депутаты обсудили проект изменений в решение Рязанской городской Думы «Об установлении на территории города Рязани налога на имущество физических лиц», предполагающий введение новой льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество для граждан, являющихся собственниками объектов культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения. Под действие нормативного акта попадают 5 объектов культурного наследия.

Сумма выпадающих доходов бюджета города Рязани определена на основании информации, предоставленной УФНС России по Рязанской области, и составит 2,7 млн. рублей (срок уплаты налога за 2025 год – 1 декабря 2026 года).