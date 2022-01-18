Депутаты обсудили проблемы общественного транспорта Рязани

Вопрос развития маршрутной сети рассмотрели на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы. В нем приняли участие первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин, председатель профильного комитета Александр Бурцев, депутаты Елена Волкова и Александр Кривов, а также начальник управления транспорта города Рязани Вениамин Синяков. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Депутаты обсудили введение маршрута № 55 «ДПР-5 — Кожзавод». Это временная мера, направленная на улучшение транспортного обслуживания. С 12 января маршрут №82 прекратил обслуживание микрорайона Недостоево и начал курсировать от Октябрьского городка до микрорайона ДПР-1 и ул. Большой. Рязанцы неоднократно жаловались на нехватку общественного транспорта в Недостоево. Количество автобусов маршрута № 55 планируется увеличить.

Кроме того, на рабочей группе рассмотрели вопрос введения с 2022 года пересадочных талонов на муниципальном общественном транспорте. В Рязани с 1 января действует скидка на пересадочный билет в транспорте на маршрутах, обслуживаемых МУП «УРТ». Владельцам карты УмКА предоставляется 50% скидка на вторую поездку, совершенную в течение 60 минут после оплаты первой поездки.

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Также депутаты обсудили проблему уборки от снега разворотных кругов. Члены рабочей группы подчеркнули необходимость своевременной очистки, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно курсировать по своим маршрутам в любую погоду.