Депутаты областной Думы исполнили новогодние желания юных рязанцев

Члены фракции партии «Единая Россия» Рязанской областной Думы приняли участие в благотворительной новогодней акции «Подари детям праздник». В регионе акция проводится с 2009 года. В торговых центрах Рязани устанавливаются елки с письмами-пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. По традиции участие в акции приняли представители парламента региона. Депутаты передали новогодние подарки воспитанникам Елатомской, Костинской, Мосоловской и Чапаевской школ-интернатов.

«Новый год – самый светлый, добрый и любимый многими россиянами праздник. Это время чудес и исполнения заветных желаний. Акция «Подари детям праздник» на протяжении многих лет позволяет нам, взрослым, ненадолго стать волшебниками и исполнить мечты самых маленьких жителей области. Важно помнить, что даже одно небольшое доброе дело может изменить чью-то жизнь к лучшему», — – отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В 2024 году акция проходит с 5 по 29 декабря. Принять участие в ней может каждый желающий. Новогодние елки с детскими письмами расположены в торговых центрах «Атрон», «Виктория Плаза» и «Круиз».