Депутаты городской Думы обсудили ход реализации проектов местных инициатив

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Вопросы, связанные с реализацией проектов местных инициатив на территории Рязани, обсудили на заседании рабочей группы. В совещании приняли участие представители администрации города и ресурсоснабжающих организаций, а также председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы, депутат по округу №16 Сергей Дейнего, заместитель председателя комитета по социальным вопросам, депутат по округу №10 Светлана Ворнакова, депутат по округу №14 Елена Акимкина.

В текущем году должны быть реализованы 28 проектов местных инициатив. По информации администрации города по 15 проектам технические задания были согласованы с заявителями и направлены на торги. К настоящему времени подрядчики определены по 13 проектам, в том числе по 6 — уже ведутся работы, по 7 проектам работы начнутся после заключения контрактов

В Комсомольском парке завершаются работы по устройству детской игровой площадки: демонтировано старое оборудование, спланирована и заасфальтирована площадка, установлено детское игровое оборудование, завершаются работы по монтажу травмобезопасного покрытия.

В посёлке Ворошиловка на ул. Старореченской ведутся работы по благоустройству детской игровой площадки. Во дворе дома 1Б на проезде Речников проводится благоустройство детской игровой и спортивной площадок. У дома 16 на улице Забайкальской подрядчик спланировал территорию и приступил к устройству площадок под детское игровое и спортивное оборудование и зону отдыха.

В ближайшее время начнутся работы по устройству спортивной площадки для занятий паркуром и воркаутом в ЦПКиО, а также по благоустройству дороги в посёлке Никуличи.

Во время обсуждения хода работ по проектам местных инициатив депутаты отметили важность общественного и депутатского контроля выполнения плана-графика работ по проектам, а также предоставление самого плана-графика по каждому проекту всем членам рабочей группы.