Депутаты гордумы рассмотрели отчет о выполнении программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

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Был рассмотрен отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» за 2021 год. И.о. начальника финансово-казначейского управления Андрей Решоткин отметил, что мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета позволили сохранить соотношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета на экономически безопасном уровне. Кроме того, за последние три года размер дефицита бюджета снизился с показателя 8,1% по отношению к собственным доходам до 4,4%.

Депутаты рассмотрели информацию городской администрации за первый квартал 2022 года об исполнении предложений рязанцев, поступивших в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета города. В частности, за это время было выполнено наружное освещение поселка Шпалозавода на сумму 660 тысяч рублей. Также в этом году в городе запланированы работы по благоустройству, дорожному хозяйству.

Кроме того, администрация представила депутатам информацию о ходе реализации Плана развития территории частного сектора города Рязани на 2021–2026 годы за первый квартал 2022 года.