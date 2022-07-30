Депутаты гордумы обсудили волнующие жителей Рязани вопросы благоустройства

По инициативе депутатского корпуса Рязанской городской Думы состоялось совещание с участием первого заместителя главы муниципального образования Ларисы Максимовой, представителей управления благоустройства города и ДБГ. Среди затронутых тем — окос травы, опиловка аварийных деревьев, городское освещение.

Было отмечено, что начались работы по замене элементов сетей наружного освещения в рамках двухлетнего контракта. Первые 186 светильников отечественного производства в тестовом режиме уже установили на улицах Московского района, например, на Мервинской и Дачной. В данный момент составляется график поставки новых светильников. Срок окончания контракта — 1 февраля 2023 года, к этому времени будут заменены светильники во всех районах города.

Отвечая на вопросы депутатов про опиловку деревьев, специалисты рассказали, что сейчас основные силы направлены на устранение последствий непогоды. Помощь в этом Дирекции благоустройства города оказывают и муниципальные предприятия.

Говоря о подготовке города к зимнему периоду, депутаты сделали акцент на необходимости увеличивать финансирование для закупки новой специализированной техники и привлечения дополнительных сотрудников. Сейчас штат Дирекции благоустройства укомплектован примерно на половину, а износ техники составляет более 80%. К вопросу финансирования планируют вернуться на следующем заседании профильного комитета Думы.