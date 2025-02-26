Депутата Ермишинского района лишили полномочий из-за отсутствия на заседаниях

Полномочия депутата Ермишинского района досрочно прекращены из-за его отсутствия на заседаниях районной думы в течение полугода. Об этом сообщает Прокуратура Рязанской области.

Депутат Ермишинской районной думы в течение 6 месяцев подряд не принимал участие и не присутствовал на заседаниях, не имея уважительной причины. Обвиняемый не представлял интересы своих избирателей и никого не проинформировал о своем отсутствии.

По закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращены досрочно. Прокурор внес представление в представительный орган.