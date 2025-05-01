Депутат Журавлев призвал ответить «Орешником» на удар ВСУ по Алешкам

Российские военные должны ударить ракетой «Орешник» по ВСУ после атаки противника на Алешки в Херсонской области, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Парламентарий призвал установить украинских офицеров, отдавших преступный приказ.
По его мнению, это заставит других украинских военные задуматься, прежде чем бить по мирному населению.
При этом брать в плен исполнителей атаки нельзя, добавил депутат.
В четверг ВСУ атаковали дронами рынок в Алешках. По последним данным, погибли восемь человек.