Депутат Журавлев призвал ответить «Орешником» на удар ВСУ по Алешкам

Российские военные должны ударить ракетой «Орешник» по ВСУ после атаки противника на Алешки в Херсонской области, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Парламентарий призвал установить украинских офицеров, отдавших преступный приказ.

«Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой «Искандеров» или одним «Орешником», — сказал Журавлев.

По его мнению, это заставит других украинских военные задуматься, прежде чем бить по мирному населению.

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При этом брать в плен исполнителей атаки нельзя, добавил депутат.

В четверг ВСУ атаковали дронами рынок в Алешках. По последним данным, погибли восемь человек.