Депутат Рязанской гордумы объявила о старте марафона «Апгрейд 20 22»

Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова объявила о старте марафона «Апгрейд 20 22». Пост рязанка разместила ВКонтакте.
Весна — это время перемен и обновления.
Социальные сети уже пестрят предложениями поучаствовать в марафонах по улучшению себя как внутренне, так и внешне.
И я приглашаю всех на свой марафон «Апгрейд 20 22».
Сегодня стартуем!
В моем марафоне могут участвовать все, без исключения.
Мы с вами за 8 месяцев достигнем следующих результатов.
По проекту «Местные инициативы» благоустроим Строитель, Никуличи, Голенчино.
При выделении дополнительных средств отремонтируем ещё несколько муниципальных дворов в нашем округе.
Ну и конечно, долгожданная дорога на Качево-Мордасово.
Если вас заинтересовала программа марафона — присоединяйтесь!
Различный спектр эмоций, бессонные ночи, переживания, критика и всё-всё-всё, что полагается при таком интенсиве, — обеспечим. А самое главное — вы получите полное удовлетворение от результата нашей совместной работы, так как вложите свои силы, энергию и личное время.