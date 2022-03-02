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Среда, 2 марта, 2022

Депутат Рязанской гордумы объявила о старте марафона «Апгрейд 20 22»

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Депутат Рязанской гордумы объявила о старте марафона «Апгрейд 20 22»

7info

Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова объявила о старте марафона «Апгрейд 20 22». Пост рязанка разместила ВКонтакте.

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Весна — это время перемен и обновления.

Социальные сети уже пестрят предложениями поучаствовать в марафонах по улучшению себя как внутренне, так и внешне.

И я приглашаю всех на свой марафон «Апгрейд 20 22».

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Сегодня стартуем!

В моем марафоне могут участвовать все, без исключения.

Мы с вами за 8 месяцев достигнем следующих результатов.

По проекту «Местные инициативы» благоустроим Строитель, Никуличи, Голенчино.

При выделении дополнительных средств отремонтируем ещё несколько муниципальных дворов в нашем округе.

Ну и конечно, долгожданная дорога на Качево-Мордасово.

Если вас заинтересовала программа марафона — присоединяйтесь!

Различный спектр эмоций, бессонные ночи, переживания, критика и всё-всё-всё, что полагается при таком интенсиве, — обеспечим. А самое главное — вы получите полное удовлетворение от результата нашей совместной работы, так как вложите свои силы, энергию и личное время.

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