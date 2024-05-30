Четверг, 30 мая, 2024

Депутат раскрыл правила «борьбы» за парковочное место во дворе

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от mrsiraphol на Freepik

Занимать парковочное место с помощью цепей, кирпичей, надписей на асфальте незаконно и грозит штрафом, предупредил в беседе с News.ru глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Депутат подчеркивает: никто не может считать часть двора своей собственностью. Заявления «это мое место» юридической силы не имеют.

За самовольный захват земли предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч, для организаций — от 100 тысяч.

Гаврилов советует жаловаться в управляющую компанию или местную администрацию, приложив фото нарушений. Незаконные ограждения демонтируют. В случае угроз или повреждения автомобиля следует обращаться в полицию, зафиксировав номер нарушителя и все повреждения.

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