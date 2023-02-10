Пятница, 10 февраля, 2023
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Депутат Певцов обвинил фильм «Чебурашка» в пропаганде ЛГБТ-ценностей

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Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обвинил фильм «Чебурашка» в пропаганде ЛГБТ-ценностей, сообщил телеграм-канал «Подъем».

По его мнению, в картине много откровенности и пошлости.

«Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения», — приводит слова артиста издание.

Певцов предположил, что таким образом для детей может стать нормой, что мужчина может быть мамой. Он назвал это «незаметными и невидными звоночками».

Сценарист фильма Виталий Шляппо позже подчеркнул, что «эти глупости недостойны комментариев».

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