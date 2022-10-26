Депутат, организовавший незаконную миграцию, пытался скрыться в Рязанской области

В Рязанской области задержан организатор преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Следственного комитета города на Неве.

Уголовное дело следователи сначала возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), затем, когда установили подозреваемого, сообщников, завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Подозреваемый — депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования. По версии следствия, с помощью поддельных документов злоумышленники фиктивно поставили на учёт в Санкт-Петербурге 100 тысяч иностранцев.

Людей прописывали в нежилых помещениях, принимающей стороной выступали организации, якобы оказывающие услуги по временному размещению граждан.

Подозреваемых — трёх мужчин и трёх женщин — задерживали совместно с сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Организатора взяли на территории Рязанской области.

— В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения, — сообщает Следственный комитет.

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