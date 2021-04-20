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Депутат Областной Думы Дмитрий Хубезов поздравил с праздником представителей местного самоуправления региона

7info7
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20 марта в Доме общественных организаций состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню местного самоуправления.

Первый заместитель председателя Областной Думы  поздравил представителей МСУ с профессиональным праздником.

— Так случилось, что именно сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие наших городов и сёл, на формирование комфортной и современной инфраструктуры. Одной из приоритетных задач нашего парламента является совершенствование законодательства в той части, которая касается расширения полномочия прав органов местного самоуправления. В нашем регионе принят специальный закон, облегчающий нахождение запросов наших жителей  до быстрой реализации и осуществления конкретных проектов. Получили высокую оценку и показали эффективность те программы, которые поддерживают местные инициативы.  Разрешите поздравить вас с праздником, и пожелать сохранения блеска в глазах при реализации важных задач, — подчеркнул
Дмитрий Хубезов.

После поздравительной речи Дмитрий Хубезов наградил работников представительных и исполнительных органов местного самоуправления Рязанской области.

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