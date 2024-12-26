Депутат Милонов заявил, что развитию России мешают колдуны

Согласно статистическим отчетам за прошедший год, расходы россиян на услуги колдунов и других оккультных специалистов стали сопоставимы с затратами на продукты питания. Это свидетельствует о том, что для многих людей магические услуги приобрели столь же важное значение, как и еда, говорится в материале ОСН.

В мифологиях различных народов отмечается, что расцвет нечистой силы — людей, обладающих необъяснимыми с научной точки зрения способностями — приходится на смутные времена. В такие периоды, когда люди ищут спасение и физическое, и душевное, они готовы обращаться к любым способам, даже оккультным.

По данным статистики Рунета, объем рынка оккультных услуг в России к концу года достиг 2,4 трлн рублей, что на 400 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом (тогда он составлял 2 трлн рублей). Таким образом, расходы россиян на магическую индустрию сравнялись с их затратами на еду.

Особое внимание вызвали результаты социологического опроса, согласно которым каждый четвертый россиянин верит в эффективность эзотерики, а до 60% опрошенных хотя бы раз обращались к специалистам этой сферы. Аналитики также отметили, что доходы магической индустрии в прошлом году выросли на 20%, а текущий год, вероятно, покажет еще более значительный прирост.

По этому поводу высказался депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

«Наверное, уже пришло время, когда в школе надо детей просвещать, что колдуны, знахари, волшебники — это персонажи книг про Гарри Поттера, а не участники экономического процесса в России», — заявил он.

Депутат также отметил, что деятельность представителей оккультного мира может вынудить правительство принять строгие меры.