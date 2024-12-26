Депутат Милонов заявил, что развитию России мешают колдуны

Согласно статистическим отчетам за прошедший год, расходы россиян на услуги колдунов и других оккультных специалистов стали сопоставимы с затратами на продукты питания. Это свидетельствует о том, что для многих людей магические услуги приобрели столь же важное значение, как и еда, говорится в материале ОСН.
В мифологиях различных народов отмечается, что расцвет нечистой силы — людей, обладающих необъяснимыми с научной точки зрения способностями — приходится на смутные времена. В такие периоды, когда люди ищут спасение и физическое, и душевное, они готовы обращаться к любым способам, даже оккультным.
По данным статистики Рунета, объем рынка оккультных услуг в России к концу года достиг 2,4 трлн рублей, что на 400 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом (тогда он составлял 2 трлн рублей). Таким образом, расходы россиян на магическую индустрию сравнялись с их затратами на еду.
Особое внимание вызвали результаты социологического опроса, согласно которым каждый четвертый россиянин верит в эффективность эзотерики, а до 60% опрошенных хотя бы раз обращались к специалистам этой сферы. Аналитики также отметили, что доходы магической индустрии в прошлом году выросли на 20%, а текущий год, вероятно, покажет еще более значительный прирост.
По этому поводу высказался депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.
Депутат также отметил, что деятельность представителей оккультного мира может вынудить правительство принять строгие меры.