Депутат Госдумы Татьяна Буцкая посетила ряд социальных объектов в Рязани

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая посетила ряд социальных объектов, в том числе созданных в рамках нацпроекта «Демография».

Депутат Государственной Думы РФ, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая совместно с заместителем Председателя Правительства региона Натальей Суворовой посетили Рязанский областной клинический перинатальный центр. В этом году на его базе в рамках регионального межведомственного проекта «Семья в ожидании счастья» открылась Школа будущих родителей, работа которой направлена на решение ключевых задач нацпроекта «Демография»: сохранение репродуктивного здоровья, продвижение ответственного отцовства и материнства.

Заместитель Председателя Правительства Наталья Суворова проинформировала о том, что пилотной площадкой проекта стала женская консультация № 1 г. Рязани. Положительный опыт был распространен на другие медучреждения. В Перинатальном центре расширили направления деятельности, создав школу для всей семьи. В настоящее время под патронажем находятся около 600 семей. «Все сервисы по разным направлениям собраны в одном месте, оказывается помощь в решении жизненных вопросов, проходят встречи с экспертами. Наш семейный куратор рассказывает о мерах социальной поддержки: федеральных и региональных. У нас за последние два года практически вдвое увеличилось количество получателей регионального маткапитала. По инициативе Губернатора в области введена выплата за рождение ребенка. Действует программа „Мама в деле“, социальные сервисы „Добротека“ и „Доброняня“. С нового года расширяем меры поддержки для наших семей с детьми», — сказала Наталья Суворова.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая пообщалась с посетителями Школы будущих родителей, а также медперсоналом Перинатального центра. «Рязанская область может стать примером того, как должна развиваться сфера поддержки материнства и детства, — отметила Татьяна Буцкая. — Поддержка материнства, грудного вскармливания, межведомственное взаимодействие по помощи конкретной семье — вы это успешно реализуете. Будем у вас учиться».

В рамках рабочей поездки в регион депутат Госдумы РФ посетила «Рельеф-Центр» — предприятие-участник ЭКГ-рейтинга, Центр семьи и детства в с. Поляны Рязанского района, а также провела встречу с активными участниками проекта «Крепкая семья».