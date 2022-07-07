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Депутат Госдумы предложить ограничить продажу алкоголя в прибрежных и парковых зонах летом

Ограничить продажу крепкого алкоголя летом в прибрежных и парковых зонах предложили в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.

Он направил письмо главе федерального Минздрава Михаилу Мурашко. Парламентарий указал в нём, что в летний период повышается нагрузка на организм, особенно это касается сердца и сосудов. Употребление алкоголя при такой нагрузке может спровоцировать ряд проблем со здоровьем.

Хамзаев отметил: в парковых зонах в жару зачастую работают заведения общепита, которые предлагают гражданам различную алкогольную продукцию. Депутат призвал Мурашко ввести ограничения на продажу напитков с содержанием спирта 20% и более в прибрежных и парковых зонах, пишет ФАН.

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