Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв высказал своё мнение о возможном концерте народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в России. Он считает, что такое выступление может создать опасный прецедент.

По словам Толмачёва, многие российские граждане склонны прощать обиды, поэтому могут приобрести билеты на концерт Пугачёвой, даже несмотря на её негативное отношение к стране. Однако после выступления певица может снова начать критиковать Россию, используя запрещённые социальные сети.

Толмачёв также отметил, что многие артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, теперь пытаются заработать на своих поклонниках. Однако сталкиваются с трудностями в других странах, где их выступления не пользуются большим спросом. В результате вынуждены выступать в подвальных клубах или редко проводить корпоративы.

Депутат выступает против концертов и заработка в России тех артистов, которые публично выражают ненависть к своей родине и её народу. Он считает, что такие артисты должны найти другие способы заработка, если они хотят продолжать творческую деятельность.