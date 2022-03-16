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Среда, 16 марта, 2022

Депутат Госдумы Красов завёл телеграм-канал

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Депутат Госдумы Красов завёл телеграм-канал

7info

Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Красов начал вести телеграм-канал. Об этом парламентарий сообщил на странице ВКонтакте.

— В нем я буду также информировать вас о депутатской работе, делится новостями из Государственной Думы, своими мыслями и комментариями по актуальным событиям, — написал Красов.

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Присоединяемся по ссылке : https://t.me/andreykrasov

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