Депутат Госдумы Красов посетил в Рязани пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов побывал в пункте отбора на военную службу по контракту в Рязани. Об этом информирует сайт регионального правительства.
Красов высоко оценил подготовку сотрудников пункта. Также он отметил: увеличилась заинтересованность в службе по контракту граждан других государств, к примеру, из Кубы и Узбекистана.
По словам парламентария, принято много законов, которые предусматривают поддержку участников СВО и их семей. Среди них — закон об упрощении получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в ВС РФ. Сейчас на рассмотрении находится ряд других проектов.
Подробную информацию о льготах для военнослужащих можно получить в региональном пункте отбора на военную службу по контракту, который продолжает работу по адресу: Рязань, ул. Фрунзе, д. 27.