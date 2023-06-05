Депутат Госдумы Красов посетил в Рязани пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов побывал в пункте отбора на военную службу по контракту в Рязани. Об этом информирует сайт регионального правительства.

Красов высоко оценил подготовку сотрудников пункта. Также он отметил: увеличилась заинтересованность в службе по контракту граждан других государств, к примеру, из Кубы и Узбекистана.

— Губернатором Павлом Малковым принято важное решение о выделении нового помещения для регионального пункта отбора на военную службу по контракту, что позволит значительно увеличить пропускную способность, создать комфортные условия и организовать работу по принципу одного окна, — сказал Красов.

По словам парламентария, принято много законов, которые предусматривают поддержку участников СВО и их семей. Среди них — закон об упрощении получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в ВС РФ. Сейчас на рассмотрении находится ряд других проектов.

Подробную информацию о льготах для военнослужащих можно получить в региональном пункте отбора на военную службу по контракту, который продолжает работу по адресу: Рязань, ул. Фрунзе, д. 27.