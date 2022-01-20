Денис Ефанов стал новым главой Клепиковского района

В четверг, 20 января, депутаты районной Думы избрали нового главу Клепиковского района Рязанской области. Им стал Денис Ефанов, сообщает сайт ИД «Пресса».

По итогам конкурса до голосования были допущены две кандидатуры — соперницей Ефанова была Надежда Шабурова. Депутаты единогласно выбрали главой Дениса Викторовича.

30 января Ефанову исполнится 37 лет, он уроженец Рязани. Закончил радиотехнический университет по специальности «менеджер». Второе высшее образование по специальности «юрист».

Реклама

С октября 2021 — первый заместитель главы администрации Клепиковского района.