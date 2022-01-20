-6.9 C
Рязань
Четверг, 20 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Денис Ефанов стал новым главой Клепиковского района

7info

В четверг, 20 января, депутаты районной Думы избрали нового главу Клепиковского района Рязанской области. Им стал Денис Ефанов, сообщает сайт ИД «Пресса».

По итогам конкурса до голосования были допущены две кандидатуры — соперницей Ефанова была Надежда Шабурова. Депутаты единогласно выбрали главой Дениса Викторовича.

30 января Ефанову исполнится 37 лет, он уроженец Рязани. Закончил радиотехнический университет по специальности «менеджер». Второе высшее образование по специальности «юрист».

Реклама

С октября 2021 — первый заместитель главы администрации Клепиковского района.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,883ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img