Понедельник, 2 декабря, 2024
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«Деньги есть»: Путин пошутил про Медведева на встрече с молодыми учеными

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Президент Владимир Путин пошутил про зампреда Совбеза Дмитрия Медведева на встрече с молодыми учеными, эпизод опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава государства вспомнил про коллегу, услышал название сессии «Деньги есть, но вы учитесь».

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз, у нас ним встреча намечена», — сказал Путин.

Президент сделал отсылку к знаменитой фразе Медведева, сказанную им на посту премьер-министра в 2016 году.

В ответ на вопрос крымской пенсионерки об индексации выплат он тогда сказал: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!».

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