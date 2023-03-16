Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

День воссоединения Крыма с Россией в рязанском Лесопарке отметят марафоном

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Источник: группа Лесопарк Рязань ВКонтакте

В субботу, 18 марта, в Лесопарке отметят День воссоединения Крыма с Россией. В честь этого важного события для нашей Родины всех рязанцев и гостей города приглашают на весенний марафон «Крым! Весна! Навсегда!»

Программа мероприятия:

9:30 — «Ореховый забег»

14:00 — Открытая тренировка с фитнес-тренером Дарьей Зобовой на главной сцене

14:30 — Мастер-класс «Радость весны» для юных гостей парка, вдохновлённый удивительной красотой Крыма

17:00 — Детскотека с Артемием Скрипченко.

Возрастное ограничение 0+

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