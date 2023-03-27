День театра в Рязани отметили по-Станиславски

26 марта в Рязани состоялся традиционный большой театральный капустник. Четыре театра на одной сцене, четыре абсолютно разные истории, объединённые единым духом праздника! Капустник приурочили сразу к двум событиям – Международному дню театра и 160-летию со дня рождения создателя системы сценического искусства, известнейшего театрального режиссёра Константина Станиславского. Ставшая легендарной фраза Станиславского «Не верю!» озаглавила творческий вечер в Рязани. Но не поверить артистам, блиставшим на сцене Рязанского театра Драмы в этот вечер, было просто невозможно, ведь искренне, честно и с любовью к делу они рассказали о радостях и хитростях театрального ремесла.

Большой театральный капустник организовало Рязанское региональное отделение СТД. Сделали праздник незабываемым и ярким любимые артисты театра драмы, театра кукол, театра для детей и молодёжи, музыкального театра. Объединили повествование отрывки из биографии Станиславского, связанные с его знакомством с Владимиром Немировичем-Данченко и Ольгой Книппер-Чеховой, созданием МХАТа и системы актёрского мастерства.

Большой капустник начался со стандап-выступления от Константина Станиславского, в образе которого предстал актёр Валерий Рыжков. Монолог «Станиславского» покорил каждого зрителя! Артисты громко аплодировали на моментах, в которых узнавали своих коллег по цеху, а зрители смогли взглянуть на себя со стороны, узнали, как их видят актёры.

Затем на сцене появились артисты Рязанского театра кукол и с ними – куклы и реквизиты, знакомые рязанцам по спектаклям. Неожиданная встреча с любимыми героями не оставила равнодушным ни одного зрителя. А сценка под песню «Моя бабушка любит кукол», в которой в образе «бабушки» и по совместительству Дона Корлеоне предстал художественный руководитель Валерий Шадский, и вовсе покорила зал.

Артисты Рязанского театра Драмы поразмышляли о физиологии актёра. У него, как и у простого человека, есть руки, ноги, глаза, мозг, желудок, печень… Но как они работают? Точно по иным законам, театральным. Особенно если речь идёт о тяжёлом утре после застолья в гримёрке.

Артисты театра для детей и молодёжи попали с корабля на бал. До капустника они представили свою новую постановку «Садко», а на капустнике – передали весь дух и прелесть спектакля. Большим сюрпризом стал зажигательный танец в русских народных сказочных костюмах.

И снова возвращаемся на корабль! Артисты музыкального театра изобразили сценку из спектакля «12 стульев». Задорные шутки, много музыки… Мажорная гармония вечера была сохранена до конца вечера!