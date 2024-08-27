«День шедевра» показал «Даму, снимающую маску» из Рязанского художественного музея

Грациозная статуэтка по эскизу известного русского художника начала XX века Константина Сомова представлена в Рязанском художественном музее. «Дама, снимающая шляпу» утончённая и грациозная, невозможно отвести взгляд от неё. Говорят, что мастер собственноручно расписал её. Расскажем о ней подробнее в рубрике «День шедевра».

Сколько в ней очарования, согласитесь? В музей она поступила из коллекции купца Степана Рябушинского, известного мецената.

А ещё здесь нельзя не рассказать об авторе произведения и его особой любви к фарфору. Константин Сомов долго работал на Императорский фарфоровый завод. Статуэтки по его эскизам мгновенно становились популярными. Сомов прекрасно разбирался во всех тонкостях фарфора и собирал самые интересные изделия, в том числе европейских мастеров. Однажды он не без доли иронии написал о себе: моя фарфоровая болезнь достигла предельных размеров!

И правда, его коллекция фарфора производила впечатление! После революции сам Анатолий Луначарский выдал ей охранную грамоту. Так удалось сохранить десятки удивительных шедевров!