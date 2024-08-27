Вторник, 27 августа, 2024

«День шедевра» показал «Даму, снимающую маску» из Рязанского художественного музея

Автор: 7info7

Опубликовано

Грациозная статуэтка по эскизу известного русского художника начала XX века Константина Сомова представлена в Рязанском художественном музее. «Дама, снимающая шляпу» утончённая и грациозная, невозможно отвести взгляд от неё. Говорят, что мастер собственноручно расписал её. Расскажем о ней подробнее в рубрике «День шедевра».

Сколько в ней очарования, согласитесь? В музей она поступила из коллекции купца Степана Рябушинского, известного мецената.

А ещё здесь нельзя не рассказать об авторе произведения и его особой любви к фарфору. Константин Сомов долго работал на Императорский фарфоровый завод. Статуэтки по его эскизам мгновенно становились популярными. Сомов прекрасно разбирался во всех тонкостях фарфора и собирал самые интересные изделия, в том числе европейских мастеров. Однажды он не без доли иронии написал о себе: моя фарфоровая болезнь достигла предельных размеров!

И правда, его коллекция фарфора производила впечатление! После революции сам Анатолий Луначарский выдал ей охранную грамоту. Так удалось сохранить десятки удивительных шедевров!

"День шедевра" показал "Даму, снимающую маску" из Рязанского художественного музея
"День шедевра" показал "Даму, снимающую маску" из Рязанского художественного музея
"День шедевра" показал "Даму, снимающую маску" из Рязанского художественного музея

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