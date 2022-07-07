День семьи, любви и верности предлагают сделать в России выходным.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты от КПРФ и «Справедливой России», – пишет Лента.ру.

По мнению авторов инициативы, установление выходного дня 8 июля даст россиянам возможность собраться всей семьёй и провести время с близкими и родными. Будут укрепляться семейные родственные связи.

Указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности подписал 28 июня президент Владимир Путин. Праздник направлен на сохранение традиционных семейных ценностей.