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Пятница, 25 февраля, 2022

День рождения рязанского джаза отметят большим концертом

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День рождения рязанского джаза отметят большим концертом

Александр Ильин

С 2017 года в Рязани есть собственный музыкальный праздник — день рождения рязанского джаза. Он связан с именем искренне уважаемого и почитаемого в рязанской музыкальной среде джазмена Александра Семячкина. Маэстро организовывал международные фестивали, собирал коллективы, проводил концерты, сам играл на саксофоне и руководил биг-бэндом. Вокруг него долгое время была сосредоточена джазовая жизнь всего города. В малом составе несколько лет с ним играли два нынешних участника группы Feelin’s Константин Панкратов и Геннадий Филин.

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В январе 2017 года в легендарном джаз-кафе Фонтан состоялся джемсейшн, посвященный первому дню рождения рязанского джаза. Из Санкт-Петербурга приехал маэстро Семячкин. А 1 июня 2017 года Александра не стало…

С тех пор существует «День рождения рязанского джаза», праздник импровизации, который продолжает замечательные джазовые традиции родного города. Эту идею выдвинул рязанский гитарист Станислав Глушенков, который также играл с Маэстро.

В программе концерта 6 февраля примут участие эстрадно-духовой оркестр ДК Приокский п/у Максима Бабия группа Feelin’s Геннадия Филина, проект Transformer Станислава Глушенкова, Элла Хрусталёва и вокальный квартет Мама Jazz, NiMo Project Николая Моро, духовой оркестр МКЦ п/у Владимира Ермакова и певица Манана Оганян.

День рождения рязанского джаза отметят большим концертом
День рождения рязанского джаза отметят большим концертом
День рождения рязанского джаза отметят большим концертом
День рождения рязанского джаза отметят большим концертом
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Зрителей ожидает невероятно позитивное творческое действо. В программе прозвучат мировые джазовые хиты, авторская музыка любимых артистов, и, конечно, захватывающие импровизации!

Муниципальный культурный центр, 27 февраля, 15.00.

Билеты в точках продаж и на сайте. Доступна покупка по «Пушкинской карте».

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