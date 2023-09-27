30 сентября исполняется 30 лет со дня освобождения республики Абхазия.

Страничка памяти

Какое отношение имеет Рязанщина к Абхазии? В каком-то историческом смысле — самое непосредственное. Потому что в советское время студенты, завершающие обучение на военной кафедре РРТИ (Рязанского Радиотехнического института) проходили практику на военных сборах в некоторых воинских частях, находящихся именно на территории Абхазии, которая входила тогда в состав Грузинской ССР.

Я обучался в РРТИ на факультете электроники с 1974 по 1980 годы. Моя родная группа — 424. В 1978 году мне пришлось из-за тяжелой болезни уйти в академический отпуск. И завершать обучение уже в группе 524 того же факультета.

В 1979 году оказалось, что та военная специальность, по которой я проходил обучение на военной кафедре по факультету электроники, и по которой посылали студентов стажироваться в зенитно-ракетные подразделения, сменилась. Потому что уже за несколько лет до этого вместо специалистов зенитно-ракетных комплексов на факультете электроники стали готовить связистов. И летние военные сборы 1979 года мне пришлось проходить со студентами Радиотехнического факультета, которых продолжали готовить по той же военной программе, по которой обучали в том числе и меня.

На военных сборах 1979 года я попал в один из дивизионов зенитно-ракетного полка, командование которого находилось в Гудауте. Сам же дивизион с системой станции наведения ракет СНР-75 «Волхов» (введена в строй эта система была в 1975 году), находился в лесу недалеко от города Очамчиры (если не ошибаюсь, в окрестностях этого дивизиона находилось верховье реки Галидзга). Командовал зенитно-ракетным дивизионом, в котором было порядка 40 человек, молодой старший лейтенант, фамилии которого я сейчас уже не помню. А старшим от РРТИ, курировавшим на тех военных сборах студентов РРТИ радиотехнического факультета, к которому приписали в том числе и меня, был майор по фамилии Осмирко.

Эта страничка моей памяти хорошо сохранилась. Помню то мирное время, когда абхазы и грузины хоть и не относились другу к другу, как братья, но и считать их врагами уж никак было нельзя. Хотя уже тогда подметил, что основные высокие административные должности в Абхазии занимали, как правило, люди грузинской национальности.

Запомнились в городе Очамчира пляж и располагавшаяся недалеко от него винная лавочка дядюшки Вано. В подвале с многочисленными дубовыми бочками на витрине красовались несколько вывесок с ценниками вин различных сортов. 100 граммов самого дешёвого вина стоили тогда 12 копеек, а самого дорогого — 50 копеек. Забегавших к нему изредка солдат Советской армии дядюшка Вано частенько угощал дешевым вином бесплатно.

Рассказ пограничника

Когда в конце 80-х годов прошлого века СМИ стали сообщать о нарастающей враждебности абхазов и грузин друг к другу, лично мне если в это и верилось, то с большим трудом. А напряжённость в отношениях между этими народами, тем не менее, нарастала. И вот что рассказал мне рязанец Алексей Жеглов.

— Я служил в войсках КГБ СССР с 1988 по 1990 год. После окончания сержантской учебки во Владивостоке, стал старшим оператором РЛС (радиолокационной станции) — «Мыс Наяда». Служил на пограничной заставе, которая располагалась на морском побережье Абхазии в городе Гудаута.

Мы наблюдали за передвижением морских судов у границы СССР. Если кто не знает, то граница с Турцией. Помню, что связанные с войной в Абхазии события начались в 1989 году. Иногда непривычное перед нами представало зрелище. По улицам города Гудауты ходили вооруженные охотничьими ружьями абхазы. Постоянно были между грузинами и абхазами какие-то стычки, а где-то даже и военные столкновения.

Обстановка была очень напряженной. Помню, обычные прогулочные катера, на которых раньше людей на морские экскурсии возили, проносились по морю в сторону Грузинской границы. Но вместо мирных экскурсантов эти катера были забиты абхазами. А на нашей заставе было всего 16 человек. Через некоторое время прислали бойцов из Сухумского погранотряда. Тогда уже наша застава, как объект, на котором находится оружие, была надежно защищена.

Кровопролития

Исследовав исторические данные, могу сказать, что первые вооруженные столкновения между абхазами и грузинами начались летом 1989 года. К тому времени активно действовала абхазская патриотическая общественно-политическая организация «Айдгылара». Создана была также Абхазская гвардия.

В столкновениях 1989 года погибшие были с обеих сторон. А всё более разгорающийся венный конфликт остановили посланные Министерством Обороны СССР десантники (их командирами наверняка были те, кто закончил в своё время Рязанское десантное училище).

Но распался Советский Союз. И 14 августа 1992 года началась настоящая грузино-абхазская война. В ней в качестве добровольца с абхазской стороны принимал участие мой хороший знакомый, рязанец Сергей К. К настоящему времени прах его покоится на Богородском кладбище Рязани, а его родственники запретили мне не только обнародовать его фамилию, но даже попросили меня не разглашать некоторые подробности, о которых Сергей мне рассказал. Так что к огромнейшему моему сожалению, в основном пришлось брать информацию из других источников.

А предыстория этой войны такова. В конце 1991 года вышел указ Президента Российской Федерации, согласно которому расформировывались расположенные на территориях союзных республик внутренние войска СССР. В столице Абхазии Сухуми находились тогда два батальона внутренних войск. После проведенных переговоров, вооружение этих батальонов осталось на территории Абхазии. И в начале 1992 года был сформирован полк внутренних войск вооруженных сил Республики Абхазия (сами абхазы именуют свою родину Апсны).

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вошли на территорию Абхазии. Видимо, перед ними была поставлена задача арестовать парламент Абхазии во главе с руководителем этой республики, Владиславом Григорьевичем Ардзинбой. В Сухуми где-то около полудня началась паника. И поползли слухи о том, что военными грузинами уже полностью занят город Очамчира. И что они проводят репрессии против абхазского населения. Но это были только слухи. Доподлинно же известно, что с 16 августа в течение трёх дней некоторые жители Очамчиры занимались тем, что грабили товарные вагоны грузовых поездов. Но никаких мер против этого ни милиция не предпринимала, ни грузинские войска. Что же касается абхазских военных формирований, то они уже давали на отдельных участках свой Родины активный отпор агрессорам. Но в сентябре состоялось временное перемирие. И грузинами объявлен был официальный запрет выезда из Очамчиры.

«Потом грузинские танки форсировали реку Гумисту, — рассказывал один из участников тех событий. — Но через неделю они были выбиты. Начались переговоры с участием в том числе и русской стороны. По Сухуми ездила машина с Российским флагом. В это же время вывозили из Сухуми в Гудауту желающих это сделать. Были среди них граждане разных национальностей.

Трагедии и триумф

12 октября 1992 года началась так называемая первая Очамчирская операция абхазских войск, окончившаяся неудачей.

14 декабря 1992 был сбит абхазский вертолёт. Погибли женщины и дети. После этого полёты были прекращены. Воздушная связь возобновилась только зимой 1993-го года, когда и стало возможным направлять всё необходимое в город Ткуарчал, который до этого находился в осадном положении.

В ночь с 25 на 26 октября 1992 года началась вторая Очамчирская военная операция. А 26 декабря 1992 года грузинские войска предприняли общее наступление по всему Восточному фронту. И лишь 27 сентября 1993 была освобождена от агрессоров столица Абхазии Сухуми. А ещё через два дня абхазские войска Восточного и Западного фронтов объединились в районе Кодорского моста.

Объединенная Абхазская армия предприняла действия по освобождению Очамчиры. 30 сентября он от грузинских захватчиков был освобожден. И в этот же день абхазские войска дошли до госграницы на реке Ингур.

Так что 30 сентября празднуется абхазским народом, который называет эту войну Отечественной, как день Победы.

Евгений Данилин