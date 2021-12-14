День памяти пророка Аввакума: традиции, приметы и что нельзя делать 15 декабря

Православные христиане 15 декабря вспоминают пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. О жизни его известно мало, однако житие Аввакума гласит, что он предсказал разрушение храма Иерусалимского, Вавилонский плен и возвращение иудеев на родину.

В народном календаре 15 декабря — Аввакумов день. Традиционно наши предки отгоняли в эту дату от маленьких детей крикас-ночниц, существ, нарушающих спокойный сон и доводящих до слёз и капризов. Чтобы уберечь малыша, его брали на руки и читали особый заговор.

Что ещё нужно делать в этот день? Что делать нельзя? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 15 декабря

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Обычно Аввакумов день посвящали традиционным домашним делам. Мужчины кололи дрова, чинили сани, женщины — готовили. Девушки собирались вечерами за рукоделием и разговаривали.

Есть традиция — строить 15 декабря крепости из снега. Также молодёжь строила горки и каталась с них на ледянках.

Сегодня ни в коем случае нельзя заниматься ремонтом. В противном случае можно обидеть домового.

Не стоит устраивать пышные застолья, так как продолжается Рождественский пост.

Народные приметы 15 декабря

Если сильный мороз на Аввакума, ждите в скором времени тепло;

Много инея на деревьях и снега в полях — к плодородному году;