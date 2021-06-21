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Понедельник, 21 июня, 2021
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День летнего солнцестояния 2021: что делать, чтобы привлечь удачу

7info7
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День летнего солнцестояния наступает 21 июня. Он, как и последующие ему дни до 24 июня, обладает особой силой. Ночь на 22 июня — самая короткая в году. В это время природа обладает невероятной силой, способной исцелять, наполнять энергией.

Что нужно сделать, чтобы привлечь в День летнего солнцестояния 2021 года в свою жизнь удачу, здоровье и благосостояние?

  • Дни с 21 по 24 июня не впадайте в уныние, не злитесь и не ссорьтесь с близкими. Старайтесь излучать только позитивные эмоции, дарите окружающим улыбки и тепло.
  • Отлично День летнего солнцестояния и последующие дни подходят для саморазвития. Используйте эти даты для обучения и чтения.
  • Желательно это время провести на природе. Обязательно искупайтесь в водоёме, наберите полезных трав, из которых потом заварите чай.
  • В День летнего солнцестояния вода считается целебной. Обязательно выпейте кружку воды с утра и умойтесь.
  • В нарядах в эти дни отдайте предпочтение жёлтому и оранжевому цветам. Они привлекут позитивную энергетику.

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