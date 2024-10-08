День Иоанна Богослова 9 октября: что нельзя делать

9 октября 2024 года православные будут отмечать день, когда преставился апостол Иоанн Богослов. Он написал одно из четырех Евангелий Нового Завета и был единственным из 12 апостолов, кто умер своей смертью. Иисус Христос очень его любил и поручил заботиться о своей матери перед распятием. Этот святой очень почитаем верующими, его изображения можно найти в каждом храме, пишет aif.ru.

Кем был Иоанн Богослов?

Иоанн был внуком мужа Богородицы Иосифа Обручника. Он был простым рыбаком, как и его старший брат Иаков. Иисус Христос призвал их в число своих учеников. Иоанн был очень предан учителю, любил всех и имел чистую веру. Он был свидетелем многих важных событий из жизни Иисуса: воскрешения дочери Иаира и преображения Господня на Фаворе. Он следовал за Иисусом до самого креста и стоял у его подножия. После смерти Иисуса Иоанн заботился о деве Марии и проповедовал в Малоазийских городах. Он написал Евангелие и книгу Откровения — Апокалипсис. Он прожил долгую жизнь и умер в возрасте более 100 лет.

— Апостол Иоанн прожил более ста лет. Именем Господним просвещал он язычников, разрушал идолов, изгонял бесов, усмирял стихии и исцелял больных. И действительно, личность любимого ученика Христа многим выделяется: один из самых юных и преданных последователей Спасителя, он обладал удивительно чистой и чуткой душой, внимательно впитывал каждое слово своего Учителя. Он – первый из трех святых Православной Церкви, названный Богословом за глубокое понимание и изложение учения о Боге и Его отношении к людям и миру, сообщает официальный сайт Рязанской Епархии.

Что можно делать 9 октября 2024 года?

Посещать храмы.

Делать добрые дела.

Готовить пироги и угощать всех.

Еда должна быть без лука и чеснока.

Хорошо приглашать гостей.

Что нельзя делать 9 октября 2024 года?

Тяжело работать.

Есть лук и чеснок.

Отказывать в милостыне.

Надевать старую обувь.

Долго стоять на перекрестке.

Пользоваться ножницами и ножами.

Стричься, красить волосы.

Венчаться.