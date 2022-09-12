День города в Рязани отметят 17 сентября

Рязань отметит День города в субботу, 17 сентября. Основными площадками торжеств станут Кремлёвский сквер, Лыбедский бульвар, Лесопарк и ЦПКиО.

Ожидается множество интересных событий – в частности, гастрофестиваль «Вкусы города», детский День города, большой праздничный концерт и многое другое. Подробную программу мероприятий представят рязанцам в ближайшие дни, – сообщается на сайте мэрии города.

Дирекция благоустройства по поручению главы администрации Елены Сорокиной будет проводить уборку общественных пространств до начала торжеств, а также во время его проведения и после завершения. Об этом речь шла на еженедельном рабочем заседании администрации.