Понедельник, 12 сентября, 2022
Татьяна Проводина

День города в Рязани отметят 17 сентября

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Photo by form PxHere

Рязань отметит День города в субботу, 17 сентября. Основными площадками торжеств станут Кремлёвский сквер, Лыбедский бульвар, Лесопарк и ЦПКиО.

Ожидается множество интересных событий – в частности, гастрофестиваль «Вкусы города», детский День города, большой праздничный концерт и многое другое. Подробную программу мероприятий представят рязанцам в ближайшие дни, – сообщается на сайте мэрии города.

Дирекция благоустройства по поручению главы администрации Елены Сорокиной будет проводить уборку общественных пространств до начала торжеств, а также во время его проведения и после завершения. Об этом речь шла на еженедельном рабочем заседании администрации.

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