Дело рязанского кладбищенского вандала и поджигателя передали в суд

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Сотрудники полиции передали в суд уголовного дело в отношении жителя Спасского района 2001 года рождения. Молодой человек обвиняется в поджоге и повреждении могил. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В октябре 2020 года парень, находившийся в доме знакомой в селе Ижевское, на почве личных неприязненных отношений к хозяйке, поджёг спичками занавеску окна и одеяло на кровати. Пожар удалось потушить, но дом получил серьёзные повреждения. Сгорели телевизор, холодильник, диван. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

В этом же месяце обвиняемый повалил семь надгробий на кладбище села Ижевское. Также установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый совершил повреждение еще одного надмогильного сооружения.