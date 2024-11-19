Дело обвиняемого в педофилии 87-летнего мужчины передадут в суд

В Челябинской области передадут в суд уголовное дело 87-летнего жителя села Айлино, обвиняемого в педофилии, сообщает URA.RU.

По данным СМИ, местные жители не верят в виновность Егора Зуева и даже создали петицию в защиту пенсионера. Тем не менее, правоохранители считают, что собрали достаточно доказательств вины подозреваемого.

Источник сообщил журналистам, что сейчас дело находится у прокурора, который должен написать обвинительное заключение. Затем — суд.

Односельчане не верят в виновность Зуева. По их словам, поводом для его задержания стали ложные обвинения. Когда же обвинившая сторона попыталась исправить ситуацию, было поздно.

«Эта несправедливость произошла, когда семья, к которой он относился как к своей, обвинила его в действиях сексуального характера в отношении их ребенка. Они сожалели о своих обвинениях и пытались забрать заявление, но было уже слишком поздно», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «Вконтакте».