Дело об убийстве подростка в Рязанском районе рассмотрит суд с участием присяжных заседателей. Об этом сообщается на сайте Рязанского районного суда.

По версии следствия, 15-летнего подростка убили в октябре 2021 года в посёлке Учхоза Стенькино. Обвиняемыми по делу проходят бывший отчим парня и его знакомая, чемпионка по ачери-биатлону.

Решив отомстить бывшему пасынку, обвиняемый вместе с подругой приехал к нему домой и убил гаечным ключом и ножом. Труп злоумышленники вывезли на машине и спрятали в колодце у деревни Земенки, засыпав землёй и мусором.

Подробности расследования убийства подростка ранее сообщил Следственный комитет.