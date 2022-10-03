Дело экс-мэра города Рыбное и его заместителя передано в суд

Следователи завершили работу над делом экс-главы администрации города Рыбное и его бывшего первого заместителя. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Первый обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приготовлении к получению должностным лицом взятки, совершенном в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), второй – в получении должностным лицом взятки в значительном размере (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в приготовлении к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием установлено, что весной 2021 года обвиняемые решили построить на территории г. Рыбное Рязанской области нестационарные торговые павильоны, оформить их на своих доверенных лиц, после чего за плату передавать указанные павильоны в пользование различным предпринимателям, получая от указанной деятельности материальную выгоду. Для расположения указанных торговых павильонов планировалось освободить ряд земельных участков населенного пункта от нестационарных объектов. С целью получения поддержки своей позиции о необходимости удаления указанных объектов при поступлении жалоб от их владельцев и арендаторов, а также дальнейшего попустительства по службе, обвиняемые предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1 млн рублей, от которой последний отказался.

Возводить торговые павильоны обвиняемые планировали за счет средств местного предпринимателя, убедив последнего передать главе администрации Рыбновского городского поселения при посредничестве его первого заместителя 3 млн рублей за заключение с ним договора аренды земельного участка в г. Рыбном Рязанской области с правом последующего выкупа данного земельного участка, однако предприниматель отказался от приобретения вышеуказанного земельного участка.

Кроме того, экс-первый заместитель главы администрации муниципального образования – Рыбновское городское поселение Рыбновского района получил от знакомого в качестве взятки более 100 тысяч рублей под угрозой необоснованного расторжения заключенных с ним договоров на оказание услуг муниципальному предприятию.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Несмотря на непризнательную позицию обвиняемых, проведенным комплексом следственных действий глава администрации муниципального образования – Рыбновское городское поселение Рыбновского района и его бывший первый заместитель были полностью изобличены в совершении инкриминируемых им преступлений. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.